Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durma Noktasında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durma Noktasında

Geniş Video İzle

Erzurum'un Uzundere ilçesinde sabah saatlerinde son 40 yılın en yoğun kar yağışı meydana geldi. Kar kalınlığı 50 cm'yi aşarken, yollar kapandı ve ulaşımda büyük zorluklar yaşandı. Elektrik kesintileri ve iletişim problemleri de yaşanıyor.

25.11.2024 19:18  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzundere'de son 40 yılın en yoğun kar yağışı: Hayat felç oldu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesi sakinleri, sabah saatlerinde son 40 yılın en yoğun kar yağışıyla uyandı. Kar kalınlığı 50 cm'yi aşarken, ilçe merkezi ve köy yolları kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yoğun kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Çatılardan düşen kar kütleleri ilçe merkezinde park halindeki 4 araca zarar verdi. İlçe sakinleri, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşadı. Köylerde yaşayan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşamazken, ilçe merkezindekiler de yolların açılmamasına tepki gösterdi.

Elektrik kesintisi 24 saatten uzun sürdü

Kar yağışı, beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Gece saatlerinde başlayan kesinti ertesi gün akşam saatlerine kadar sürdü. Elektrik ekipleri, sorunun kaynağını kar nedeniyle devrilen ağaçların elektrik direklerine ve tellerine zarar vermesi olarak tespit etti. Henüz yapraklarını dökmemiş olan ağaçlarda biriken kar kütleleri, ağaçların devrilmesine neden oldu.

Çalışmalar sürüyor

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları açmak ve hasar tespit çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İlçede günlük yaşamın normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Uzundere sakinleri, uzun yıllardır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade ederek yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor.

Yoğun yağış sonrası telefon şebekelerinde de problemler yaşanmaya başlandı vatandaşlar iletişim kurmakta zorlandı.

Uzundere\'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durma Noktasında
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Uzundere, Erzurum, Güncel, Tarım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durma Noktasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:37:45. #1.11#
SON DAKİKA: Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durma Noktasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.