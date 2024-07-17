Uzundere'de Kadın Kaymakam Çocuklarla Birlikte Uçurtma Şenliği Düzenledi

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Uzundere'de uçurma şenliği

Kadın kaymakam çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, iklimi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra rafting, kano ve dağ tırmanışı gibi doğa sporları imkanlarıyla adrenalin tutkunlarını bekliyor. İlçede düzenlenen ve çocukların gönüllerince eğlendiği uçurtma şenliği ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi. Uzundere Kültür Merkezi önünde düzenlenen uçurtma şenliğinde Uzundere Kaymakamı Kübra Demirel de çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Unutulmaz bir gün geçiren çocuklar uçurtma şenliğine katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek organizasyona destek veren herkese teşekkür ettiler.