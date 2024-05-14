Uzundere'de Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi

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Uzundere'de yağışlı hava heyelana neden oldu

Aynı bölgede 3 ay sonra ikinci kez heyelan yaşandı

Heyelan gelmesi cep telefonu ile görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde üç ay önce göçük yaşanan bölgede dün gece yarısı heyelan yaşandı. Sanayi bölgesinde bulunan yaşanan göçük semt sakinlerini korkuttu.

Uzundere'de bulunan sanayi bölgesinde etkili olan yağış sonrası gece yarısında heyelan meydana geldi. Bölgedeki iş yerleri ve üst katlardaki evlerde paniğe neden olan heyelanda can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi. Gece bölgede gelen sesler üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar heyelan geldiği sırada büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Aynı bölgede 26 Şubat 2024 tarihinde yine gece yarısı göçük yaşanmıştı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.