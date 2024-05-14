Uzundere'de Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uzundere'de Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde üç ay önce yaşanan göçük bölgesinde dün gece yarısı heyelan meydana geldi. Heyelanın cep telefonuyla görüntülendiği anlar panik yarattı. Şans eseri can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.

14.05.2024 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzundere'de yağışlı hava heyelana neden oldu

Aynı bölgede 3 ay sonra ikinci kez heyelan yaşandı

Heyelan gelmesi cep telefonu ile görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde üç ay önce göçük yaşanan bölgede dün gece yarısı heyelan yaşandı. Sanayi bölgesinde bulunan yaşanan göçük semt sakinlerini korkuttu.

Uzundere'de bulunan sanayi bölgesinde etkili olan yağış sonrası gece yarısında heyelan meydana geldi. Bölgedeki iş yerleri ve üst katlardaki evlerde paniğe neden olan heyelanda can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi. Gece bölgede gelen sesler üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar heyelan geldiği sırada büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Aynı bölgede 26 Şubat 2024 tarihinde yine gece yarısı göçük yaşanmıştı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Uzundere, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzundere'de Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:28:02. #1.12#
SON DAKİKA: Uzundere'de Yağış Sonrası Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement