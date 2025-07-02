Uzundere Projesi Mağdurları Hak Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uzundere Projesi Mağdurları Hak Arıyor

Uzundere Projesi Mağdurları Hak Arıyor
02.07.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri, konutlarının teslim edilmemesini protesto etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4. etap hak sahipleri, geçen sürede konutlarının teslim edilmediğini belirterek, bu süreçteki olası hukuk ihlallerinin araştırılmasını istedi.

Proje mağduru olduğunu ifade eden bir grup hak sahibi, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2011 yılında Karabağlar ilçesindeki Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde mağdur edildiklerini öne süren grup üyeleri, "Kendinize değil vatandaşa hizmet edin", "Büyükşehir verdiğin sözü tut artık", "15 yıl oldu, adalet Uzundere'ye gelmedi" yazılı pankartlar taşıdı.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

Mağdurların haklarının iade edilmesi gerektiğini dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin örnek projesi' denilen bu süreç, iki CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dönemine rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Tapulu arsalarımız üzerinden kooperatif adı altında satışlar yapıldı, paralar toplandı ancak inşaatlar bitirilmedi. Hak sahipleri evsiz bırakılırken, aynı arsalarda başkalarına konut satışı yapılarak yeni mağduriyetler yaratıldı. Bugün hakkımızı hukuki yollarla aramaya kalktığımızda, 'bu iş siyasi' denilerek sorumlular, siyasi söylemlerin arkasına saklanıyor. Sayın Özgür Özel, defalarca ilettiğimiz çağrılarımıza rağmen İzmir'in bu kangrenleşmiş sorununa neden kulak vermiyorsunuz? 15 yıldır evsiz kalan, tapuları ellerinden alınan insanların haklı mücadelesini nasıl görmezden gelebilirsiniz."

CHP'li yöneticileri mağdurları dinlemeye ve çözüm üretmeye davet eden Uslu, "Devlet yetkililerini bu süreçte yaşanan hukuk ihlallerini araştırmaya ve mağdurların haklarını iade etmeye çağırıyoruz. Bu iş siyasi değil, insani ve hukuki bir meseledir." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Uzundere, Politika, Güncel, Yaşam, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzundere Projesi Mağdurları Hak Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar Yangının ortasında kuş yuvasını kurtardılar
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı: 281 milyonluk kamu zararı
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti
Nicolo Zaniolo için karar çıktı Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı

15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
15:26
Gemlik’te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür’den korkutan açıklama
Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
13:56
Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
13:50
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:48
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
22:38
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
22:06
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 16:29:21. #7.12#
SON DAKİKA: Uzundere Projesi Mağdurları Hak Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.