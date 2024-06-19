Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yoğun ilginin gösterildiği doğa harikasına gelmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Uzungöl 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen, Uzungöl'de trafik sorunun her bayram olduğuna dikkat çekti.

19.06.2024 12:09
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Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TRABZON - Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yoğun ilginin gösterildiği doğa harikasına gelmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Uzungöl 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen, Uzungöl'de trafik sorunun her bayram olduğuna dikkat çekti. Özen, "Okulların kapanması ve Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilde başta Uzungöl olmak üzere Trabzon ve çevre illerde turizmde güzel bir hareketlilik yakaladık. Uzungöl çok güzel bir 3 gün geçirdi diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de yoğunluk devam edecek. Uzungöl'ü ziyaret edecek misafirlerimizin özellikle erken rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz. Uzungöl'deki trafik sorunu maalesef her bayramda bu şekilde oluyor. Bunun için üzgünüz. Maalesef henüz bir imar planımız yok. İmar planı olmadan Uzungöl'ü çözmek imkansız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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