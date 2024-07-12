Uzungöl'de Yiyecek Arayan Yavru Ayı Cep Telefonuyla Kaydedildi - Son Dakika
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Uzungöl'de Yiyecek Arayan Yavru Ayı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl'de göl kenarına inen yavru ayı çöp kutusunu karıştırarak yiyecek aradı. O anlar, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Yavru ayı bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

12.07.2024 23:11
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl'de yiyecek arayan yavru ayı cep telefonuyla kaydedildi.

Uzungöl'de göl kenarına inen yavru ayı çöp kutusunu karıştırarak yiyecek aradı. O anlar, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Yavru ayı bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Yöredeki vatandaşlardan Şakir Karaca, AA muhabirine, arkadaşlarıyla göl kenarında yürüdükleri sırada çöp kutusunun yerde ve çöplerin dağılmış olduğunu gördüklerini söyledi.

Daha sonra ise yavru ayıyı fark ettiklerini anlatan Karaca, ilk defa Uzungöl merkezde ayı ile karşılaşmaktan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Karaca, ayının yiyecek aradığı anları kayıt altına aldıklarını belirterek, "Yerli ve yabancı misafirler de araçlarını durdurarak video çekimi yaptı, yavru ayının rahat hareketleri herkesin çok hoşuna gitti." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uzungöl'de Yiyecek Arayan Yavru Ayı Cep Telefonuyla Kaydedildi - Son Dakika
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