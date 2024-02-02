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Uzungöl'deki Millet Bahçesi Projesine Yürütmenin Durdurulması Kararı - Son Dakika
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Uzungöl'deki Millet Bahçesi Projesine Yürütmenin Durdurulması Kararı

Uzungöl\'deki Millet Bahçesi Projesine Yürütmenin Durdurulması Kararı

Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de planlanan millet bahçesi projesine, mülkiyet sorunları nedeniyle yargıya başvuruldu. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Uzungöl Birlik Platformu, kamulaştırma alanlarında yaşanan mülkiyet sorunlarına dikkat çekerek projenin iptalini talep etti. Mahkeme, davacı açısından telafisi güç zararların doğabileceği gerekçesiyle projenin yürütmesini durdurdu.

02.02.2024 13:55  Güncelleme: 13:56
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TRABZON'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de planlanan, kamulaştırma alanlarında mülkiyet sorununa yol açtığı iddiasıyla yargıya taşınan millet bahçesi projesine, Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nce 'yürütmenin durdurulması' kararı verildi.

Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi tarafından 2022 yılında, 95 bin 242 metrekare alana millet bahçesi projesi hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanan proje kapsamında ihale ve kamulaştırma sürecine başlandı. Uzungöl Birlik Platformu, kamulaştırma çalışmalarında mülkiyet sorununa neden olduğunu öne sürdüğü projede yürütmenin durdurulması için Trabzon İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İdare Mahkemesi, kamu yararı olduğu gerekçesiyle proje iptal talebine ret kararı verdi. Yerel mahkemenin bu kararı, istinafa taşındı.

BÖLGE İDARE MAHKMESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, alanda davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği görüşünde bulunarak, oy birliğiyle projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda "Dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde, taşınmaz mülkiyetinin davalı idareye geçecek olması ve alanda inşa faaliyetlerinin başlayacağı hususları dikkate alındığında, davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların da doğabileceği kuşkusuzdur. Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması, isteminin reddi yolundaki kararının kaldırılmasına, 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/2'nci maddesi uyarınca dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kesin olarak oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

'VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI HESABA KATILMADI'

Uzungöl Birlik Platformu temsilcisi İdris Akyüz, proje kapsamındaki kamulaştırma alanlarında mülkiyet sorunu olduğu gerekçesiyle yargıya başvurduklarını belirterek, "Burada yapılacak millet bahçesi için bir plan hazırlandı, fakat bu alanla ilgili 2018 yılında iptal edilen bir plandan dolayı ve 18'nci madde uygulamasından dolayı arazilerimizde yüzde 33 oranında bir kesinti yapıldı. Bununla birlikte kamulaştırma alanı üzerinde vatandaşın yaklaşık 2 bin 500 metrekare bir kaybı oldu. Belirlenen planda oradaki vatandaşların ihtiyaçları hesaba katılmadı. Bizler de burada yaşanan mağduriyetleri ilgili makamlarla görüştük ve Uzungöl için sürdürülebilir bir planın uygulanmasını istedik. Ardından konuyu yargıya taşıdık. Trabzon İdare Mahkemesi kamu yararını gerekçe göstererek talebimizi reddetti; konuyu istinafa taşıdık. Son olarak projeyle ilgili kesin olarak yürütmenin durdurulması kararı alındı" dedi.

Kaynak: DHA

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