Uzunköprü'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Uzunköprü'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Uzunköprü\'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Uzunköprü ilçesinde coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar camilere akın etti ve düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Ergene Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Bu anlamlı gece, birlik, beraberlik ve dualarla dolu olarak kutlandı.

24.02.2024 22:39
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Uzunköprü'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

EDİRNE - Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de coşkuyla karşılandı.

Uzunköprü ilçesindeki vatandaşlar, kandil dolayısıyla camilere akın etti ve düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilir ve bu özel gecede dualar ön plandadır.

Uzunköprü ilçesinde bulunan Ergene Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından duaların edilmesiyle devam eden program, kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde bu özel gecenin bereketinden nasibini aldılar. Berat Kandili, birlik, beraberlik ve dualarla dolu geçen anlamlı bir gece olarak Uzunköprü ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Kaynak: İHA

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