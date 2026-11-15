Uzunköprü'de jandarma, çevreye rahatsızlık veren 2 kişiye 3 bin 528 lira ceza kesti - Son Dakika
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Uzunköprü'de jandarma, çevreye rahatsızlık veren 2 kişiye 3 bin 528 lira ceza kesti

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın Yağmurca köyündeki denetiminde çevreye rahatsızlık veren 2 kişiye 3 bin 528 lira para cezası kesildi. Harmanlı köyü yakınlarındaki tonaj denetiminde azami yük sınırını yüzde 25 aşan kamyonet sürücüsüne de 60 bin lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çevreye rahatsızlık veren 2 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağmurca köyünde yaptıkları denetimlerde çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen C.B. ve A.A'yı tespit etti.

Çevreye rahatsızlık verenlere toplam 3 bin 528 lira para cezası kesildi.

Aşırı yük taşıyan kamyonetin sürücüsüne ceza kesildi

Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tonaj denetiminde aşırı yük taşıyan kamyonetin sürücüsüne 60 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanlı köyü yakınlarında yük taşıyan araçlara yönelik uygulama yaptı.

Denetimde azami yük sınırının yüzde 25 fazlasını yüklediği belirlenen bir aracın sürücüsüne 60 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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