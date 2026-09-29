Uzunköprü\'de motosiklet hacizli çıktı, sürücüye 2 bin 587 lira ceza verildi

Uzunköprü'de motosiklet hacizli çıktı, sürücüye 2 bin 587 lira ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Caddesi'nde sürücünün kullandığı motosikleti durdurdu; kontrolde aracın hacizli olduğu anlaşıldı. Sürücüye 2 bin 587 lira para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.
Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince yakalanan hacizli motosiklet trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Caddesi'nde S.A'nın kullandığı motosikleti durdurdu.
Yapılan kontrolde aracın hacizli olduğu belirlendi.
Sürücüye 2 bin 587 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.
Uzunköprü'de okul servisleri denetlendi
Uzunköprü ilçesinde okul servisleri jandarma ekiplerince denetlendi.
Karapınar köyü Karapınar İlköğretim Okulu önünde yapılan denetimde 4 okul servisi ekiplerce kontrol edildi.
Denetimde bir araçta dur levhası ve yangın tüpünün olmadığı tespit edilmesi sonucu 3 bin 719 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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