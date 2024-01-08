Uzunköprü\'de şiddetli yağış etkili oluyor

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur, etkili olmaya devam ediyor . Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya ve İstanbul için şiddetli yağış uyarısının ardından, Uzunköprü'de saat 14.30 sıralarında, sağanak başladı. Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Gazi Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, belirli aralıklarla devam ediyor.