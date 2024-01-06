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Uzunköprü'de 21 bin 660 sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Uzunköprü'de 21 bin 660 sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi

Uzunköprü'de bir iş yerinde yapılan aramada 21 bin 660 doldurulmuş sigara ve 25 kilogram tütün bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Köpeği çalınan bir kişi polise başvurdu. Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uzunköprü\'de 21 bin 660 sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi
06.01.2024 - 12:30,
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Uzunköprü'de bir iş yerinde 21 bin 660 doldurulmuş sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.S'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada 21 bin 660 doldurulmuş sigara ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli R.S. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Köpeği çalınan kişi polise başvurdu

Süloğlu'nda köpeği çalınan kişi polise başvurdu.

G.A, Salih Omurtak Caddesi'ndeki okulun bahçesinde baktığı köpeğin çalındığını fark etti.

G.A, Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Uzunköprü'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.T'yi Aşçıoğlu Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Uzunköprü, Süloğlu, Hırsızlık, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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