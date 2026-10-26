Uzunköprü'de yakalanan firari hükümlünün cinsel istismardan 2 yıl 6 ay cezası vardı - Son Dakika
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Uzunköprü'de yakalanan firari hükümlünün cinsel istismardan 2 yıl 6 ay cezası vardı

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Uzunköprü'nün Değirmenci köyünde jandarma ekiplerinin denetiminde yakalanan firari hükümlünün, çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Değirmenci köyünde yapılan denetimde çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü. yakalandı.

A.Ü. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Jandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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