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Üzüntülü balıkçının özür videosu

Tuttukları 15 kiloluk dev sazanı yere düşerek ölümüne neden olan şahıs üzüntüsü çektiği video ile dile getirdi

Hobi amaçlı balık tutan Kerim Çelikbilek;

"Biz bu hobiye gönül veren, bu işi profesyonel yapıp sürekli yakala bırak yapan arkadaşların hepsinden özür diliyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te hobi olarak yakaladığı 15 kiloluk dev pullu sazanı, fotoğraf çekinirken yere düşürerek ölümüne sebep olan balıkçı, çektiği video ile üzüntüsünü dile getirdi.

Bilecik Gölparkta yıllardır balıkçılık yapan Kerim Çelikbilek ve Nedret Öztürk, geçen gün sabaha karşı 05.00'te oltalarını gölete attılar. Bir süre sonra Kerim Çelikbilet'in oltasına 15 kiloluk dev bir pullu sazan takıldı. Ardından büyük bir sevinçle karaya çeken balıkçı arkadaşlar, hatıra fotoğrafı çekinmeye başladı. Bu esnada Kerim Çelikbilek'in elindeyken hareket eden sazan yere düştü. Balığı yeniden salmak için hemen harekete geçen Nedret Öztürk ve Kerim Çelikbilek ile yakınlarındaki arkadaşları, balığı su içinde canlandırmak için yaklaşık 2 saatlik uğraştılar. Buna rağmen ne yazık ki balığı hayata döndüremediler.

"Herkesten özür diliyoruz"

O anlara video çekerek paylaşan Kerim Çelikbilek, "Nedret arkadaşımızın sabah 05: 30'da aldığı balık yaklaşık 3-4 saattir kavşakta. Salınımı gerçekleştirmek için Nedret arkadaşımızın yanına geldik göllete. Sabah balıkla fotoğraf çekilirken balığı çok yüksekten de değil aslında 50 santimetreden düşürdük balığı. Ama nedense 1-1,5 saattir canlandıramadık. Balık gitmiyor. Yani biz yıllardır bunun hep geri salma mücadelesini verdik, hep bunun için uğraştık. Bugün gerçekten ikimizde çok üzüldük. Yani bu balığı 1 saattir falan yaklaşık suyun içine soyunup girdim canlandırmaya çalıştım, ama balığı canlandıramadık hiçbir türlü. Hayatımızda ilk defa bir balığı mecburiyetten suyun dışına çıkaracağız, kıyıya bırakacağız. Biz bu hobiye gönül veren, bu işi profesyonel yapıp sürekli yakala bırak yapan arkadaşların hepsinden özür diliyoruz. Böyle bir küçük hatamız oldu. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bu videoyu da yarın arkamızdan sağda solda laf yapmasınlar diye balığı alıkonurken kendimizi ispat olsun diye alıyoruz. Nedret kendini üzecek bir durum yok, biz bunu yıllardır salıyoruz buraya. Bu gölette en çok sahip çıkanlardan birisi biziz, uğraşan da biziz. Balık götürmemeleri için insanlarla kavga bile yapıyoruz yeri gelince. Ama bu balığın maalesef ömrü bu kadarmış. Bunu kıyaya almak zorunda kaldık, herkesten özür diliyoruz, herkes hakkını helal etsin" dedi.