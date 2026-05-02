Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi

(ANKARA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildi.
TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.
Başkan seçiminde 864 meclis üyesinden 757'si oy kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oy alarak başkan seçildi. AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.
Vahap Seçer, 2029'da yapılacak mahalli idareler genel seçimine kadar bu görevi sürdürecek.
Toplantıda, Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçildi, ardından ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi yapılacak.
