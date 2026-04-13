Vakfıkebir Belediyesi İçin Sürdürülebilir Enerji Yol Haritası Hazırlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak 2025'te başlayan ve bir yıl süren proje ile Vakfıkebir Belediyesi için sürdürülebilir enerji temelli bir yol haritası hazırlandı. TÜRKÇİMENTO, Vakfıkebir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen program, yerel düzeyde farkındalık oluşturmayı ve teknik kapasiteyi artırmayı amaçladı.

Ocak 2026'da tamamlanan çalışma, Karadeniz Bölgesi'nde iklim direncini artırmaya yönelik önemli çıktılar ortaya koydu. Proje sürecinde dört eğitim programı ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi; PED yaklaşımının teknik bir çözümün yanı sıra katılımcı bir planlama aracı olduğu vurgulandı.

Projenin önemli çıktıları arasında Vakfıkebir Belediyesi için hazırlanan 'PED Yol Haritası' ve 'Politika Çerçevesi' belgeleri yer aldı. Bu belgeler, benzer ölçekteki diğer belediyeler için de uygulanabilir bir dönüşüm modeli sunuyor. TÜRKÇİMENTO yetkilileri, projenin iklim değişikliğine karşı dirençli şehirlerin inşasında güçlü iş birlikleri ve bilimsel planlamanın önemini ortaya koyduğunu belirtti.

PED yaklaşımının proje sonrasında da geliştirilmesi planlanıyor. Vakfıkebir'de detaylı fizibilite çalışmalarının devam etmesi, yenilenebilir enerji odaklı yeni iş birliklerinin oluşturulması ve modelin diğer belediyelere aktarılması gündemde.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

16:17
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:28:32. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.