Vakfıkebir Belediyesi İçin Sürdürülebilir Enerji Yol Haritası Hazırlandı

Ocak 2025'te başlayan ve bir yıl süren proje ile Vakfıkebir Belediyesi için sürdürülebilir enerji temelli bir yol haritası hazırlandı. TÜRKÇİMENTO, Vakfıkebir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen program, yerel düzeyde farkındalık oluşturmayı ve teknik kapasiteyi artırmayı amaçladı.

Ocak 2026'da tamamlanan çalışma, Karadeniz Bölgesi'nde iklim direncini artırmaya yönelik önemli çıktılar ortaya koydu. Proje sürecinde dört eğitim programı ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi; PED yaklaşımının teknik bir çözümün yanı sıra katılımcı bir planlama aracı olduğu vurgulandı.

Projenin önemli çıktıları arasında Vakfıkebir Belediyesi için hazırlanan 'PED Yol Haritası' ve 'Politika Çerçevesi' belgeleri yer aldı. Bu belgeler, benzer ölçekteki diğer belediyeler için de uygulanabilir bir dönüşüm modeli sunuyor. TÜRKÇİMENTO yetkilileri, projenin iklim değişikliğine karşı dirençli şehirlerin inşasında güçlü iş birlikleri ve bilimsel planlamanın önemini ortaya koyduğunu belirtti.

PED yaklaşımının proje sonrasında da geliştirilmesi planlanıyor. Vakfıkebir'de detaylı fizibilite çalışmalarının devam etmesi, yenilenebilir enerji odaklı yeni iş birliklerinin oluşturulması ve modelin diğer belediyelere aktarılması gündemde.