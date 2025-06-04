Vakıf Bilinci Eğitimi Antalyalı Öğrencilere Verildi - Son Dakika
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Vakıf Bilinci Eğitimi Antalyalı Öğrencilere Verildi

04.06.2025 13:07
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Antalya'da öğrencilere vakıf kültürünün önemi anlatıldı, eğitim programıyla binlerce çocuğa ulaşıldı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vakıf kültürünün tanıtılması amacıyla öğrencilere, "Geçmişten Geleceğe Vakıf Bilinci" eğitimi verdi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği etkinlik kapsamında Kepez ilçesinde Kepez Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilere vakıf kültürü hakkında bilgi verildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Mevlana Çakıral, AA muhabirine, gelecek nesillere vakıfların geçmişi, bugünü ve yarını hakkında eğitim düzenlediklerini, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzalanan protokol sayesinde okullardaki öğrencilere vakıfların önemini anlatma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kurdukları vakıf akademisiyle eğitimlere üniversite gençlerinden başlayarak ilkokul dördüncü sınıflara kadar bütün çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çakıral, "Çocuklara vakıf kültürünü öğretmek için 2024 Kasım'da çalışmalara başladık. Kısa süre içinde 3 bin çocuğumuza vakıfların dünü, bugünü ve yarınını anlattık. Vakıflarımızın geçmişte ve günümüzde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, neler yaptığımızı görsellerle ifade ettik." dedi.

Vakıfların taşıdığı değerler itibarıyla çok fazla tarihi bir birikimi olduğunu dile getiren Çakıral, binlerce yıllık tarihi geleneğin topluma anlatılması için yaptıkları eğitimlerin faydalı geçtiğini anlattı.

Çakıral, üniversite öğrencilerine verdikleri eğitimlerin ardından ise öğrencilerin vakıf elçisi olma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Projenin sonunda ise çocuk gözü ile vakıf temalı resim yaptırdıklarını belirten Çakıral, "Vakıf bilgilendirmesinden sonra her çocuk kendi iç dünyasında vakıflar hakkında resimler yaptı. Bizler de eğitimlere katılan çocuklara katılım belgeleri verdik. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vakıf Bilinci Eğitimi Antalyalı Öğrencilere Verildi - Son Dakika

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