Vakıf Haftası\'nda çocuklara gezi

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Vakıf Haftası" kapsamında 120 çocuk için Eğil ilçesinde gezi düzenlendi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlik kapsamında Eğil ilçesindeki Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret eden çocuklar, daha sonra Dicle Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı.

Öğle yemeği ve tatlı ikramı yapılan çocuklar, kendileri için düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak öğrencilere sadece burs sağlamakla kalmadıklarını, çocukları aileleriyle kültürel ve manevi değerlerle buluşturduklarını belirtti.

Demir, "Vakıf Haftası'nın bu yılki aile temasıyla, çocuklarımızın ve ailelerinin birlikte keyifli bir gün geçirmesini sağladık. Hafta boyuncu etkinlikler devam edecek." ifadelerini kullandı.