VakıfBank 72. Yılını Kutluyor: Ekonomik Kalkınmaya Katkı ve Güçlü Birlik Vurgusu

14.04.2026 11:59
Türkiye'nin ikinci büyük bankası olan VakıfBank, 72. yıl etkinliğini Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. 1.500'den fazla çalışanın katıldığı etkinlikte uzun yıllar hizmet veren çalışanlara plaketler verildi ve bankanın ekonomik katkıları vurgulandı.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan VakıfBank, 72. yaşını kutluyor. 13 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 72. yıl buluşmasına 1.500'den fazla VakıfBanklının katılımıyla gerçekleşti. Programda, bankada 15 ve 20 yıldır görev yapan çalışanlara plaketleri verildi ve VakıfBank'ın köklü değerleri ile birlik anlayışı öne çıktı.

1954'te kurulan ve aktif büyüklüğe göre Türkiye'nin ikinci büyük bankası olan VakıfBank, yaygın hizmet ağı ve geniş müşteri tabanıyla ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Reel sektöre finansman, yenilikçi çözümler ve dijitalleşme adımlarıyla hizmetlerini daha etkin hale getiriyor.

Genel Müdür Osman Arslan, 72. yıl değerlendirmesinde, bankanın sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve ülkenin refahına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Selektif kredi anlayışıyla özellikli sektörlere, cari açığın finansmanına ve ihracatçılara destek olacaklarını vurguladı. Arslan, VakıfBank'ın 72 yıllık yolculuğunun emek ve kurum kültürüyle şekillendiğini, bu birikimin üretime, ticarete ve insana değer katmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:33:58. #7.13#
