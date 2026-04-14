VakıfBank 72. Yılını Kutluyor: Ekonomik Kalkınmaya Katkı ve Güçlü Birlik Vurgusu

Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayan VakıfBank, 72. yaşını kutluyor. 13 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 72. yıl buluşmasına 1.500'den fazla VakıfBanklının katılımıyla gerçekleşti. Programda, bankada 15 ve 20 yıldır görev yapan çalışanlara plaketleri verildi ve VakıfBank'ın köklü değerleri ile birlik anlayışı öne çıktı.

1954'te kurulan ve aktif büyüklüğe göre Türkiye'nin ikinci büyük bankası olan VakıfBank, yaygın hizmet ağı ve geniş müşteri tabanıyla ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Reel sektöre finansman, yenilikçi çözümler ve dijitalleşme adımlarıyla hizmetlerini daha etkin hale getiriyor.

Genel Müdür Osman Arslan, 72. yıl değerlendirmesinde, bankanın sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve ülkenin refahına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Selektif kredi anlayışıyla özellikli sektörlere, cari açığın finansmanına ve ihracatçılara destek olacaklarını vurguladı. Arslan, VakıfBank'ın 72 yıllık yolculuğunun emek ve kurum kültürüyle şekillendiğini, bu birikimin üretime, ticarete ve insana değer katmaya devam edeceğini ifade etti.