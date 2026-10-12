VakıfBank şubesi Diyarbakır OSB\'de hizmete girdi, sanayiciler bölgede işlem yapacak

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) VakıfBank şubesi hizmet vermeye başladı.

OSB'den yapılan açıklamada, Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan'ın yürüttüğü görüşmeler kapsamında OSB'de bankacılık hizmetlerine erişim konusunun gündeme geldiği belirtildi.

Diyarbakır'da 27 Ağustos'ta düzenlenen İş Dünyası Finans Buluşması'na katılan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan'ın, OSB'de şube açılacağını açıkladığı ifade edilen açıklamada, bu açıklamanın ardından şubenin açılışının tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ömer Odabaşı, VakıfBank şubesini ziyaret ederek yetkililere hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, şubenin OSB'de faaliyet gösteren firmalara ve sanayicilere katkı sunması temennisinde bulunuldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile yapılan görüşmelerde de Diyarbakır OSB'de şube açılması için gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtilmişti. Şubelerin faaliyete geçmesiyle birlikte OSB'deki firmaların bankacılık işlemlerini bölge içinde gerçekleştirebilmesi bekleniyor. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu, sanayicilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor."