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Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak
07.12.2023 - 07:05,
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 ARALIK

Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

DETAYLAR RESMİ SİTEDE

Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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