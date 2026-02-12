Vakıflar Genel Müdürlüğü Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine 20 bin gıda kolisi gönderdi - Son Dakika
Vakıflar Genel Müdürlüğü Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine 20 bin gıda kolisi gönderdi

12.02.2026 12:58
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 20 bin gıda kolisini sınır hattına sevk etti.

Vakıflardan yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen kardeş coğrafyalardaki mazlum vatandaşlara yönelik yardımlara bu sene de devam ediliyor.

Genel Müdürlük, ramazan dolayısıyla Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahipleri için 20 bin gıda kolisinin bulunduğu araçları uğurladı.

Sınıra yakın bölgelerde yer alan kamplardaki insani yardım faaliyetlerini koordine eden AFAD Başkanlığının bildirdiği ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan kolilerin 10 bini Kilis AFAD Çobanbey Lojistik Merkezi deposuna, 5 bini Şanlıurfa AFAD Viranşehir Geçici Barınma Merkezi deposuna, 5 bini ise AFAD Harran Geçici Barınma Merkezi deposuna gönderildi.

Un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm ve hurma gibi uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilecek dağıtımla ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaştırılacak.

-"Türkiye olarak hep destekledik"

Yardım kolilerinde, erzak malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan mektup da yer aldı.

Dayanışma ve destek mesajları içeren mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek tarihi bir fırsat kapısını araladınız. Suriye'nin, uluslararası topluma yeniden entegrasyon yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız. Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür. Bugün dünden daha güzeldir, inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Ramazan programları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 il 151 noktada binlerce kişiye iftar sofraları kurulacak.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Turizm, Suriye, Kültür, Güncel, Son Dakika

