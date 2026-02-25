Vali Akbıyık Köyceğiz'de Su Baskınını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Akbıyık Köyceğiz'de Su Baskınını İnceledi

Vali Akbıyık Köyceğiz\'de Su Baskınını İnceledi
25.02.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Akbıyık, aşırı yağış sonrası su baskınından etkilenen esnafı ziyaret etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, geçtiğimiz hafta Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordonda işletmeler su altında kalan esnafı ziyaret etti.

İlçede geçen hafta etkili olan aşırı yağış ve lodos nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı. Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Suların çekilmesiyle kordondaki esnaflar iş yerlerini temizlerken belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Vali Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ile Köyceğiz Gölünde incelemelerde bulunarak göl kıyısında faaliyet gösteren ve yağışlardan zarar gören işletmeleri gezip esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Akbıyık, bölgede yağışlardan zarar gören esnaf ve çiftçilerin zararların temini için hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Ziyarete, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İdris Akbıyık, Köyceğiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık Köyceğiz'de Su Baskınını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:16:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Vali Akbıyık Köyceğiz'de Su Baskınını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.