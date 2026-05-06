Vali Akbıyık Ula'da Mahalle Ziyaretinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Akbıyık Ula'da Mahalle Ziyaretinde

Vali Akbıyık Ula\'da Mahalle Ziyaretinde
06.05.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ula'da mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ula ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Akbıyık, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yaldır ile Çörüş Mahallesini ziyaret etti.

Akbıyık, beraberindekiler ve Çörüş Muhtarı Veysel Keskin ile Çörüş Cem Evi'ni ziyaret etti.

Daha sonra vatandaşlarla biraraya gelen Akbıyık, bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Kardeşlik ve hoşgörü ikliminin toplumun temel değerlerinden biri olduğunu belirten Vali Akbıyık, farklılıkların bir zenginlik olduğuna dikkat çekerek toplumsal dayanışmanın önemine işaret etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Valilik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık Ula'da Mahalle Ziyaretinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:12:36. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Akbıyık Ula'da Mahalle Ziyaretinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.