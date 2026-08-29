Mardin Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Mardin Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve kahramanlık simgesi olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaların sürdüğünü belirten Akkoyun, başta Atatürk olmak üzere şehit ve gazileri andı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, bağımsızlığın ve kahramanlığın simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu, onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin vatan topraklarındaki ebedi varlığını tescillediğini ve milletin istiklal ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bugün bizler, vatan toprağımızın her bir karışının ehemmiyetinin idrakinde olup, daha güçlü bir Türkiye için her zaman ve her alanda çalışıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için teknolojiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa önemli gelişmeler kaydederken, 'Tam Bağımsız Türkiye' şiarıyla durmadan ilerliyoruz. Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyadaki tüm mazlum ve mağdur milletlere umut olan şanlı zaferlerimizin ruhuyla ve şuuruyla, tarih sahnesindeki onurlu ve kutlu yürüyüşüne emin adımlarla devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden ve kahramanlık destanları yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

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