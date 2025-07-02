Vali Akkoyun'dan Anız Yakma Uyarısı - Son Dakika
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Vali Akkoyun'dan Anız Yakma Uyarısı

02.07.2025 13:59
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Mardin Valisi Akkoyun, anız yakmanın uzun vadede ekosisteme ve insan sağlığına zararlı olduğunu belirtti.

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Anız yakmak, kısa vadede kolay bir çözüm gibi görünse de; uzun vadede toprağın verimliliğini azaltıyor, milyonlarca canlıyı yok ediyor, ekosistemi zayıflatıyor ve insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Anız ve orman yangınlarının neredeyse tamamı insan kaynaklı. En küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabiliyor" dedi.

Valilik binasında düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Akkoyun, Haziran ayında terör örgütlerine yönelik 4 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 6 kişiden 4'ünün tutuklandığını söyledi. Operasyonlarda 48 silah ve 349 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini belirten Akkoyun, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 2 operasyon düzenlenmiş, 32 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Sınır güvenliği kapsamında ise Haziran ayında Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan 64 şahıs hudut hattı ötesinde engellenirken, sınırı geçmeye çalışan 1 kişi de yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir" dedi.

59 NARKOTİK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında da çalışmaların sürdüğünü belirten Akkoyun, "İlimiz genelinde Haziran ayı içerisinde toplam 59 operasyon düzenlendi, 73 kişiye işlem yapıldı. Gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı" diye konuştu.

'ANIZ YAKMAK FELAKETE DAVETİYE ÇIKARIYOR'

Çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Akkoyun, şöyle konuştu: "Mardinli çiftçilerimiz bir yıl boyunca sabırla, gayretle ve tevekkülle çalışarak emek verdikleri ürünlerin hasadını yapmaya başladılar. Bu dönemde meydana gelen yangınlar, yerleşim yerlerine veya hasadı yapılmayan ürünlere de zarar verebiliyor. Anız ve orman yangınlarının neredeyse tamamı insan kaynaklı. En küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabiliyor. Doğanın bize sunduğu kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tarım faaliyetleri sırasında anız yakmak, toprağın verimliliğini azaltıyor, ekosisteme ve insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Anız yakmak kısa vadede kolay bir çözüm gibi görünse de; uzun vadede büyük tahribata yol açıyor. Özellikle yaz aylarında tüm hemşehrilerimizden ve çiftçilerimizden ormanlarımızı ve tarım alanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Sağlıklı bir çevre ve bereketli topraklar, geleceğimizin teminatıdır. Tüm çiftçilerimize bereketli ve verimli hasatlar diliyorum."

Kaynak: DHA

Tuncay Akkoyun, Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, Mardin, Güncel, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

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