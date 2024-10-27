Vali Akkoyun\'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, jandarma ve polise ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Mardin Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Akkoyun, ziyarette, başta terörle mücadele olmak üzere kentin emniyet ve asayişinde göstermiş oldukları gayret ve başarılardan dolayı polis ve jandarmayı tebrik etti.

Özel harekatın terörle mücadelede gösterdiği başarının göğüslerini kabarttığını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman vatandaşımızın huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış ve huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim tüm güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza ve muzaffer eylesin. Sizlere ve fedakar ailelerinize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum."