Niğde Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı
Niğde Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

25.05.2026 17:21
Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akmeşe, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güç kazandığı, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bayramlarda gönüllerin yakınlaştığı, kırgınlıkların geride bırakıldığını belirten Akmeşe, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayata yön verdiği müstesna zamanlar olduğunu vurguladı.

Akmeşe, bu özel günlerin Türk milletini asırlardır güçlü kılan milli ve manevi değerleri ile kardeşlik bağlarını kuvvetlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın bereketini paylaşmak hepimiz için önemli bir sorumluluktur. Dayanışma kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaksa en kıymetli vazifelerimiz arasındadır. Bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edilebilmesi adına fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyor, özellikle yola çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

