Vali Aktaş İŞKUR'u Ziyaret Etti

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aktaş, iş gücü piyasası hakkında brifing aldı.

İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından karşılanan Vali Aktaş'a, kurumun faaliyetleri, projeleri ve personel durumuna ilişkin bilgi verildi.

Birimleri gezerek personele kolaylıklar dileyen Vali Aktaş, iş başvurusu yapmak için kuruma gelen vatandaşlarla da sohbet etti.