Vali Aydın'dan bayram trafiği denetimi ve şehitlik ziyareti - Son Dakika
26.05.2026 20:30
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, otoyol gişelerindeki uygulama noktasını ziyaret ederek polis ve jandarmanın bayramını kutladı, trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Ardından gazi ve şehit aileleri ile şehitliği ziyaret etti.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişelerinde oluşturulan uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki emniyet ve jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Aydın, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız ile Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişelerindeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada görev yapan jandarma ve polis memurlarının bayramını kutlayan Aydın, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

Aydın, özellikle trafik yoğunluğu yaşanan günlerde kurallara titizlikle uyulmasının, can ve mal güvenliği açısından önemine işaret ederek, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallara uygun seyahat etmeleri çağrısında bulundu.

Aydın ve beraberindekiler, daha sonra gazi Enver Yıldız ve ailesi ile şehit Murtaza İde'nin ailesini de ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Vali Aydın daha sonra Bolu Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Burada yapılan programda, dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA

