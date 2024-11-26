Vali Aygöl\'den Kadın Girişimcilere Destek Ziyareti

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aygöl, ziyarette kooperatifte üretilen ürünleri inceleyerek kadınlarla sohbet etti.

Vali Aygöl, kadınların toplumdaki yerinin yadsınamaz derecede önemli olduğunu belirtti.

Bilecikli kadınların el emeklerinin yalnızca ailelerine değil aynı zamanda kente, topluma ve geleceğe de güzellik kattığını ifade eden Aygöl, "Kadınlarımızın üretime katılımı, Bilecik'in sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynuyor. Bu değerli katkılar için hepsine minnettarız." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarette Vali Aygöl'e, eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti.