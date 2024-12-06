Vali Aygöl, Sevgi Evleri'nde çocuklarla buluştu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette kurumda kalan gençlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra bağlama eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti.

Vali Aygöl, Sevgi Evleri'nin güvenli bir yuva olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Kurum çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aygöl, "Bu gece, her biri umut dolu kalplere sahip evlatlarımızın sazlarına, sohbetlerine ve sofralarına misafir olduk. Sevgi Evleri'nde büyüyen gençlerimizin azim ve sevgisiyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu hazır bulundu.