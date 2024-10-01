Vali Aygöl TOKİ Okulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aygöl TOKİ Okulunu Ziyaret Etti

Vali Aygöl TOKİ Okulunu Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Aygöl, eğitimde nitelik programı çerçevesinde TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

01.10.2024 09:46
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki TOKİ İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamındaki ziyarette Vali Aygöl, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, eğitimin toplumun en önemli yapı taşlarından birini teşkil ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve BİL-EN Programı'yla öğrencilerin akademik başarıları ile düşünme ve problem çözme yeteneklerinin güçlendiğini bildiren Aygöl, "Hep birlikte, gençlerimize bu fırsatları sunmak için çalışıyoruz. Başarılarımız, ilimizin eğitim hayatının geleceğini şekillendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da hazır bulunduğu ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aygöl TOKİ Okulunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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