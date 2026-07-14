Vali Ayyıldız'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Vali Ayyıldız'dan 15 Temmuz mesajı

Vali Ayyıldız\'dan 15 Temmuz mesajı
14.07.2026 15:48
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milli iradeyi hedef alan ihanet girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Türk milletinin destansı direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, tüm vatandaşların tek yürek olarak, canı pahasına, demokrasiye, Türk bayrağına, vatanına ve geleceğine sahip çıktığını aktaran Ayyıldız, "Tankların karşısında iman, silahların karşısında millet iradesi galip gelmiş, birlik ve beraberliğimizin her türlü ihanetin üzerinde olduğu gerçeği tarihe altın harflerle yazılmıştır." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, 15 Temmuz 2016'da ortaya koyulan büyük mücadelenin, gelecek nesillere bırakılmış en kıymetli emanetlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli görev, 15 Temmuz ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi her şartta muhafaza etmek, milli iradeye ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak geleceğimizi aynı kararlılıkla inşa etmektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Ayyıldız'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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