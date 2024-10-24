Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, enstitüde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyaret sırasında, Vali Bakan enstitüde üretilen geleneksel el sanatları, Yassıçal Çuha Dokuması, halı ve kilim dokuma, gümüş işleme ve çini ürünlerini tek tek inceledi.
Ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi alan Bakan, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
Vali Bakan'a ziyaret sırasında Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Vali Bakan'dan Olgunlaşma Enstitüsü Ziyareti - Son Dakika
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