Vali Baruş, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Baruş, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Vali Baruş, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti
12.06.2026 09:34
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Vali Barış, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi aldı ve destekledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu'dan kurumun yürüttüğü hizmetler, yatırım faaliyetleri, vakıf eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'ı kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet veren Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, sorumluluk alanında bulunan toplam 497 vakfın faaliyetleri, mazbut ve mülhak vakıfların iş ve işlemleri, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesine yönelik çalışmalar ile vakıf kültürünün yaşatılması amacıyla sürdürülen eğitim, sosyal yardım ve kültürel hizmetler ele alındı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan 1586 taşınmazın korunması, yönetilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, tarihi vakıf eserlerinin restorasyonu, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik projeler ile kiralama faaliyetleri hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Vali Baruş, köklü vakıf medeniyetinin mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarma, sosyal dayanışmayı güçlendirme ve tarihi eserleri yaşatma noktasında önemli görevler üstlenen Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Baruş, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Filiz Büyükkal Filiz Büyükkal:
    merak ediyorum da bu 497 vakfın gerçekten bütün şartları yerine getirilebiliyo mu çünkü yönetim çok geniş bir alana yayılmış erzurum erzincan kars ağrı diye şehirler var başarılı olmaları için gerçekten iyi organize olmaları lazım 0 0 Yanıtla
  • Serdar Kale Serdar Kale:
    yahu komşu bulgaristan tarafında vakıflar böyle mi işliyo çünkü orada da tarihli eserler var ama burada nasıl olduğunu bilmiyom valla 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Altun Mehmet Altun:
    avrupada valiler böyle ziyaretler yapıyo mu merak ettim ya bizde hep resmi geliyor böyle şeyler devlet kurumlarına gitmek falan 0 0 Yanıtla
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