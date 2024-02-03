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Vali Çakır yaban hayvanları için karlı dağlara yem bıraktı

MUŞ - Muş Valisi Avni Çakır, yoğun kar yağışı nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.

Muş Valisi Avni Çakır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yemleme çalışması gerçekleştirdi. Doğal yaşam alanlarında bulunan yaban hayvanlarını desteklemek için gerçekleştirilen etkinlikte Vali Çakır ve beraberindekiler, yaklaşık 5 kilometrelik bir yolu yürüdükten sonra yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına vardı. Burada doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakan Vali Çakır ve beraberindekiler, yaban hayvanlarının kış şartlarında beslenmelerini sağlayarak doğal dengenin korunmasına katkıda bulundu.

Bu tür faaliyetlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini vurgulayan Vali Çakır, "Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir kar örtüsü aldık. İl merkezimizde yaklaşık 50 santimetre, yüksek kesimlerde de yer yer 1 metreyi varan kar örtüleri gerçekleşti. Tabii böyle özellikle yaban hayatının olduğu yerlerdeki yüksek kar örtüsü hayvanların beslemeleri konusunda da elbette ki zorluklar ortaya çıkardı. Biz de çok anlamlı bir organizasyonda bugün yabani hayvanlarımızı besleme noktasında bir araya geldik. Hazırlamış olduğumuz yemleri, yiyecekleri doğada hayvanların geçiş noktalarına bıraktık ve bu etkinliklerimiz ilimiz genelinde kış boyunca devam edecek" dedi.

Doğadaki yaban hayvanlarını yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Vali Çakır, doğaya yaklaşık 25 ton yem bırakıldığını belirterek, "Doğadaki dostlarımızı bu anlamda yalnız bırakmayacağız. Ben bu kampanyaya, bu organizasyona destek veren tüm müdürlerimizi, birim amirlerimizi, tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı, kışın bu sert zamanlarında köylerinin yakın mesafelerine yiyecek veya hayvanların beslenebileceği saman ve çeşitli besinlerle doğa hayvanlarına, yaban hayvanlarına destek olmaya davet ediyorum. Bulunduğumuz bölgede özellikle yaban keçileri popülasyonu oldukça fazla. Yine vaşak görülmeleri de mevcut. Özellikle bu bölgeyi de onlar açısından da seçtik. Şu an bulunduğumuz noktada onların geçiş güzergahları. Hep birlikte doğaya yemlerini bıraktık. Şu ana kadar kış şartlarının ilimizde görülmesiyle beraber yaklaşık 25 ton kadar yemi doğaya bıraktık. Kış mevsimi bitene kadar çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe, Vali Avni Çakır'ın Eşi Bahar Çakır, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Vali Yardımcısı Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile eşleri, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ve AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç katıldı.

Vali ve eşi Bahar Çakır, ayrıca doğada yaralı halde bulunan ve gerekli tedavileri Van Yüzüncü Yıl Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezince yapılan saz delicesi ve kaya güvercinini ise doğaya saldı.

Doğaya bırakılan yemler ise AFAD'a ait kar motorları ile taşındı.