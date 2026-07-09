Vali Canbolat'tan Vatandaşlara Teşekkür - Son Dakika
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Vali Canbolat'tan Vatandaşlara Teşekkür

09.07.2026 19:05
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Ankara Valisi Canbolat, 36. NATO Zirvesi süresince vatandaşların destek ve olgunluğundan bahsetti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 36. NATO Zirvesi süresince kentte alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine büyük bir olgunlukla uyum sağlayan vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Canbolat, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesini başarıyla, huzur ve güven ortamında tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başkent Ankara ve değerli Ankaralı hemşehrilerinin, küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından biri olan zirve süresince büyük bir özveri ve misafirperverlikle başarılı bir ev sahipliği yaptığını vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Gösterilen özveri, disiplin ve koordinasyon anlayışı, devletimizin güçlü kurumsal kapasitesini en güzel şekilde yansıtmıştır. Bu önemli organizasyon süresince büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız olmak üzere, lojistik ve altyapı desteği sunan tüm kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve sürece katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, başkentimizin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha kanıtlayan, zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine büyük bir olgunluk ve sabırla yaklaşan siz kıymetli Ankaralı hemşehrilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Canbolat'tan Vatandaşlara Teşekkür - Son Dakika

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