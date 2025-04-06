Vali Çelik'ten AA'nın 105. Yılına Kutlama

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çelik mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde milletin haklı mücadelesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

AA'nın 105 yıldır ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik yaptığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Çağın gerekliliklerine uyum sağlayarak büyüyen ve ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, sadece bir haber kurumu değil aynı zamanda basın tarihimizin köklü bir çınarıdır. Günümüzde 13 dilde yayın yaparak 137 ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 140 farklı uyruktan çalışanıyla güçlü bir küresel ağa sahip olan Anadolu Ajansı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını dünyaya aktarma konusunda da öncü bir misyon üstlenmektedir. Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum."