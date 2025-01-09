Vali Çelik'ten Gazetecilere Mesaj

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Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Basının toplumsal kalkınmanın ve gelişimin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tarafsız, ilkeli ve etik değerlerle hareket eden gazeteciler, halkı doğru ve hızlı bilgilendirme görevini fedakarca üstlenmektedir. Her türlü zorluk ve imkansızlık içinde dahi görevini yerine getiren basın çalışanlarının, toplumun bilinçlenmesinde ve sorunların çözümüne katkıda bulunmada önemli bir rol oynamaktadır. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."