Vali Çiçek\'e Fahri Hemşehrilik Beratı

Sivas'ın Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, daha önce ilçede kaymakam olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında Sevinç, belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda verilen fahri hemşehrilik beratını Çiçek'e verdi.

Vali Çiçek, Akıncılar'da görev yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, fahri hemşerilik beratından dolayı teşekkür etti.

Çiçek, Akıncılar'ın her zaman gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Sevinç ise Çiçek'in kaymakamlık döneminde Akıncılar'a önemli katkılar sunduğunu anlatarak, "Sayın valimizin Akıncılar'a olan ilgisi ve desteği her zaman devam etmiştir. Kendisine ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.