Vali Çiçek Öğrencilerle İftar Yaptı

26.02.2026 09:29
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sümer Fen Lisesi'nde öğrencilere iftar gerçekleştirerek birlik vurgusu yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar yapan Çiçek, gençlerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Çiçek, yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çiçek, "Kıymetli öğrencilerimizle iftar programında bir araya geldik. Aynı sofrayı paylaşmanın bereketini, gençlerimizin samimiyetini ve gözlerindeki umut ışığını hissettik. Her biri hayalleriyle, azmiyle ve çalışkanlığıyla yarınlarımızın teminatı. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, gençlerimizin yolunu açık etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gökmen Çiçek, Güncel, İftar, Son Dakika

