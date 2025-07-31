Vali Çiçek'ten CHP Vekiline Yanıt

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir ziyarete ilişkin CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in yaptığı eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi.

Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayrıştırmayan, kucaklayan ve ötekileştirmeyen devlet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Makamların vatandaş arasında ayrım yapmak için olmadığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Sayın Vekilim, her bir vatandaşımızın devlete olan güvenini ve aidiyet duygusunu artırmakla sorumlu bir kamu görevlisinin, görüşüne, kılığına, sakalına, inancına veya aidiyetine göre insanları tasnif etmesi ne hukuk devleti ilkesiyle ne de kamu ahlakıyla bağdaşır. Ayrıştırmayan, kucaklayan, ötekileştirmeyen devlet anlayışını kendisine rehber edinmiş, her kesimden insanı eşit mesafede dinleyen, yalnızca kamu hizmetine odaklanan bir görev yapmaktayız. Makamlar, vatandaş arasında ayrım yapmak için değil, herkesin derdiyle hemhal olmak, mağdurun yanında, mazlumun sığınağı olmak için vardır. Bu anlayışla, hangi dernekten olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kıyafetle olursa olsun tüm vatandaşlarımız bu makamın misafiridir. Devletin temsil makamında oturan bir isme, kıyafet ve görünüm üzerinden yapılan bu itham, toplumda kutuplaşmayı körükler, temsil ettiğimiz iradeye de gölge düşürür."

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da yaptıkları açıklamada, Vali Gökmen Çiçek'e destek verirken, Genç'e tepki gösterdi.