Vali Çiçekli Ardahan'dan Uğurlandı - Son Dakika
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Vali Çiçekli Ardahan'dan Uğurlandı

Vali Çiçekli Ardahan\'dan Uğurlandı
22.07.2026 14:02
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Görevden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli için Ardahan'da duygusal bir veda töreni düzenlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle görevden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan'dan törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevinden alınan Mehmet Fatih Çiçekli için veda töreni düzenlendi. Valilik bahçesindeki törene vali yardımcısı eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile katılan Çiçekli, uğurlamaya gelen Ardahanlılara seslendi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Vali Çiçekli, "Tüm bu süreç boyunca bizlerle beraber olan birlikte bu şehri yüceltmeye, yükseltmeye omuz veren, gayret veren, kararnamemizin çıktığı günden bugüne, ilk andan itibaren arayıp soran başta Hakan başkanımız, belediye başkanımız ve diğer zevata medyunuşükran ediyorum. Eğer bir şey yapabildiysek onların, sizlerin hak aşığı dostların desteğiyle duasıyladır" dedi.

Verilen görevi aşkla yaptığını ifade eden Vali Çiçekli, "Bize verilen, önümüze konulan işi aşk ile sıdk ile yapmayı bunu namus, iman bellemeyi kendimize yol edinmiştik. Burada da Elhamdulillah elimizden geldiğince bu şehre bundan önceki yerlere olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık. Bize güvenen, başından itibaren mesleğe alan, meslekte ilerleten, kariyer basamaklarında bize güvenip burası dahil önceki yerler dahil bizlere kamu görevlerini takdim eden bütün büyüklerimi saygı şükranla yad ediyorum. Bana referans olup mesleğe, bugüne geldiğim noktaya kadar arkamda duranların yüzlerini kızartmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'Muhteşemsin Ardahan. Elveda Ardahan' diyen Vali Çiçekli, uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak makam aracına bindi. Ardahan'dan ayrılan Vali Çiçekli'ye bisikletli sporcular eşlik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Çiçekli Ardahan'dan Uğurlandı - Son Dakika

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