Vali Çiçekli Elma Hasadına Katıldı - Son Dakika
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Vali Çiçekli Elma Hasadına Katıldı

Vali Çiçekli Elma Hasadına Katıldı

Karaman Valisi Çiçekli, elma hasadında çiftçilere bereketli sezon diledi ve elma üretimini övdü.

04.11.2024 13:18
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli elma hasadına katıldı.

Merkeze bağlı Kızık Köyü'nde 333 dekar alanda kurulu ve yıllık 1500 ton elma üretim kapasitesine sahip bahçeyi gezen Çiçekli, elma topladı, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Çiçekli, Karaman'ın elma üretiminde önemli bir yerde olduğunu belirterek, "Karaman, 15 milyon 600 bini aşan elma ağacıyla ülkemizin en fazla elma ağacına sahip ili. 750 bin tonu aşan rekoltesiyle elma üretiminde de Türkiye genelinde ilk üç sırada yer almaktayız. İlimizde üretilen elmalar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu durum, ilimizin ekonomik yapısını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Tüm üreticilerimize bereketli bol kazançlar diliyorum." dedi.

Çiçekli'ye, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram ve Karaman Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serim eşlik etti.

Kaynak: AA

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