Vali Çiçekli Ermenek\'te Ziyaret Gerçekleştirdi

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ilçesine ziyarette bulundu.

Ermenek Kaymakamlığını ziyaret eden Çiçekli, Kaymakam Fatih Erdoğan'dan ilçenin durumu, yapılan ve planlan projeler hakkında bilgi aldı.

Çiçekli, daha sonra Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Umut Kafe de özel gereksinimli gençlerle bir araya geldi.

Ardından, Ermenek Belediyesi, Kazancı Belediyesi, Güneyyurt Belediyesi ile çeşitli kurum ve firmalara ziyarette bulunuldu, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelindi.

Programa, Vali Çiçekli'ye eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut eşlik etti.