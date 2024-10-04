Vali Çiftçi, Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Vali Çiftçi, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Vali Çiftçi, Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi, muhtarlarla elektrik kesintilerini görüştü.

04.10.2024 14:16
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, her ay muhtarlarla bir kurumda buluşan Vali Çiftçi, ekim ayı buluşmasını Aras EDAŞ'da yaptı.

Mahallelerde zaman zaman meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili konunun muhatapları ile görüşme fırsatı bulan muhtarlar, çeşitli konulardaki taleplerini de bildirme fırsatı buldu.

Konuya ilişkin konuşan Çiftçi, muhtarlarla buluşma programlarının 4'üncüsünün düzenlendiğini hatırlatarak, toplantıların ilgili kurumlarla devam edeceğini söyledi.

Vali Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay ve Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş da eşlik etti.

Kaynak: AA

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