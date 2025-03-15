Vali Dallı, İŞKUR Kursunu Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı kapsamında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi, İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğinde gerçekleştirilen kursta konuşan Dallı, meslek sahibi olmanın önemine vurgu yaptı.

Dallı, bir sanatı ya da zanaatı öğrenmenin son derece kıymetli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu programın açılmasındaki katkılarından dolayı İŞKUR'a, üniversitemize, Ticaret ve Sanayi Odamıza gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Gençlerimize de bu kursa katılma iradesi gösterdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün, meslek sahibi olmak dünyanın neresine giderseniz gidin kıymetli. O yüzden bu kursu iyi değerlendirin, iyi gayret edin ve iyi çalışın. İnşallah, Kastamonu'da başka gençlerimize de örnek olursunuz ve onlar da bu imkanları kullanarak bir sanat, zanaat ve meslek sahibi olurlar."

13 Mart'ta başlayan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı çerçevesindeki kurs toplam 100 gün sürecek. Kursiyerler, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında dört günlük teorik eğitimin ardından görevlendirilecekleri iş yerlerinde eğitimlerine devam edecek.

İstihdam garantili programın sonunda kursiyerler en az 120 gün süre ile istihdam edilecek.