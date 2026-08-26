Vali Dallı, Kitap Yazarlarını Ziyaret Etti

Vali Meftun Dallı'yı, "Beylikler Döneminde Kastamonu'da İlmi ve Kültürel Hayat" kitabının yazarları Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ile Prof. Dr. Namıg Musalı ziyaret etti.

Dallı, ziyarette, Kastamonu Valiliği Yayınları'ndan çıkan kitaba katkıları için Yakupoğlu ve Musalı'ya teşekkürlerini iletti.

Eserin Kastamonu için önemine dikkati çeken Dallı, "Şehrimizin köklü tarihinin ve zengin kültürel mirasının araştırılması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında bu kıymetli eser önemli bir yere sahip. Tarihi ve kültürel birikimlerimize ışık tutan değerli çalışmaları için değerli hocalarımıza teşekkür ediyor, akademik hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yakupoğlu ve Musalı da destekleri için Dallı'ya teşekkür etti.