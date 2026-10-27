Vali Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu\'nda ödeneklerde tasarruf istedi

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Vali Davut Gül'ün başkanlığında yapıldı.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, gerek belediyelerin gerekse ilde yapılan her bir yatırımın vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran ve şehre değer katan yatırımlar olduğunu söyledi.

Özellikle eğitim ve sağlık başta olmak üzere her konuda bir önceki seneden daha iyi durumda olduklarını kaydeden Gül, "Yıl sonu olması itibarıyla ödeneklerin bir an önce harcanması, varsa yüklenicilerin ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması hem kamuya hizmet veren yüklenicilerin işini rahatlatmış olacak hem de biz bu anlamda sorumluluğumuzu yerine getirmiş olacağız." dedi.

Ödenekleri harcarken temel prensiplerinin tasarrufa riayet edilmesi olduğuna dikkati çeken Gül, milletin ve devletin kendilerinden bunu beklediğini vurguladı.

Gül, tasarruflu bir şekilde yerine göre harcama yapmaları gerektiğinin altını çizerek, "Yıl sonu diye mutlaka gerekli gereksiz ödeneklerin tamamını harcamak zorunda da değiliz. Tasarrufa, şeffaflığa riayet edeceğiz. Dolayısıyla yerindelik olarak da bunu değerlendirip, gerekiyorsa harcayacağız, gerekmiyorsa da harcamayacağız." diye konuştu.

İstanbul'da olası afetlere de değinen Gül, şunları kaydetti:

"Kimi zaman deprem, kimi zaman bina çökmesi, kimi zaman sel, kimi zaman heyelan ve benzeri afetler olabilir. Bu anlamda her kurum, her kişinin önceliği afetler olsun, kentsel dönüşüm olsun. Bu anlamda iyileştirmeye pozitif anlamda katkı sağlamak olsun. Sorunların çözümü noktasında ileteceğiniz her alternatifi burada değerlendirir, takipçisi oluruz. Bizim en önemli işimiz vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bununla ilgili biz kolaylaştırmazsak, biz yapmazsak milletin içerisinde bunu yapacak onlarca, yüzlerce kamu görevlisi var. Onlar gelir yaparlar. Sizden istirhamımız, 'Bu hep böyleydi, bu olmuyor. Burada yapılabilecek bir şey yok.' anlayışımızı terk ederek milletimiz için, devletimiz için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmamız."

"Fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 32"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise son 20 yılda 83 okulun eğitim öğretime başladığını, şu anda da aktif olarak devam eden 135 projelerinin olduğunu anlattı.

Devlet yatırımında bulunan 145 projenin tutarının 27 milyar 600 milyon lira civarında olduğunu aktaran Yentür, "Fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 32, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 27. Bu yıl tamamlanan 12 hayırsever projemiz var. Devam eden hayırseverlerimizin katkısı 28 okulumuzda. Ayrıca, ihale hazırlığı yaptığımız da 25 okulumuz var." dedi.

Yentür, İstanbul Proje Koordinasyon Birimince bu yıl 11 okulun tamamlandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden proje sayımız, proje koordinasyonda 50. İhale öncesi hazırlık çalışması yapılan 8 okul var. Ayrıca sizin özellikle çalışmanızla, kamu kaynaklarının etkin verimli kullanılması noktasında arsa karşılığı okul yapımında bu yıl tamamlanan okul sayımız 14, devam eden proje sayımız 12. İhale aşamasında da 7 okulumuz var. Okul mühendisliği son derece önemli."

Toplantıda kurum temsilcileri, devam eden yatırım projeleri ile yapılması planlanan projeler hakkında Vali Gül'e bilgi aktardı.

Gül, koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek, eksikliklerin giderilmesi konusunda talimat verdi.